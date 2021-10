Chiavari, lavori in corso e Asfalti in via Parma, sono iniziati questa mattina gli interventi di manutenzione

Chiavari, lavori in corso e Asfalti in via Parma, manutenzione straordinaria e asfaltatura del manto stradale tra la rotonda di via Parma a Caperana e il ponte di San Salvatore.

Concluso il tratto in oggetto, il cantiere verrà trasferito all’altezza della curva di San Lazzaro e i lavori interesseranno le parti maggiormente deteriorate dell’asfalto.

Modifiche alla viabilità, possibili code e rallentamenti.