Chiavari, 86 nuovi parcheggi gratuiti alla Colmata mare

Ci sono 86 nuovi parcheggi gratuiti in Colmata mare a Chiavari. L’amministrazione Di Capua, ha provveduto allo spostamento delle paratie, griglie e new jersey poste per delimitare il cantiere attiguo al porto turistico e al conseguente allargamento dell’area di parcheggio in oggetto.

Gli interventi di manutenzione e rimozione dei materiali sono stati eseguiti dalla ditta Simes Tigullio srl, per un importo comprensivo di Iva pari a 24.119,40 euro.

«Da oggi sarà possibile parcheggiare nel nuovo tratto di Colmata mare, in quanto i lavori sono stati completati prima del termine fissato ̶ commenta Marco Di Capua, sindaco di Chiavari – E’ stata sistemata l’area e sono state riposizionate le opere di difesa mare, oltre a diversi interventi per la manutenzione della pubblica illuminazione.

I cittadini e gli ospiti della nostra città avranno la possibilità di parcheggiare senza limitazioni di tempo e gratuitamente nell’ultimo tratto di piazza. I nuovi stalli andranno a sommarsi a quelli presenti anche in colmatina e forniranno ai cittadini la possibilità di usufruire comodamente di una zona di sosta vicina al centro e alla stazione ferroviaria».

Conclude Giuseppe Corticelli, assessore alla viabilità «Tutto ciò conferma la volontà dell’amministrazione di utilizzare sempre di più le aree di parcheggio d’interscambio, vicine al centro storico, ai servizi e alle spiagge. Per cittadini e turisti è possibile, parcheggiando in Colmata, usufruire della Linea C2, ovvero il trasporto pubblico gratuito istituito insieme ad Atp Esercizio che collega la città con cadenza oraria». ABov