Cessione Samp, spunta interesse concreto da parte di Zanetti

Potrebbe esserci una svolta nella cessione della Samp dopo alcune settimane di immobilismo.

L’interesse di Zanetti è concreto e al momento la strada per entrare nella Sampdoria sarebbe quella del bond convertibile col club che riceverebbe un prestito di circa 40 milioni e darebbe in pegno le azioni del club nel caso in cui non restituisse i soldi in un tempo stimato di trenta mesi. In questa operazione sta emergendo con grande concretezza un possibile ruolo di Massimo Zanetti, fondatore della Segafredo e attuale proprietario della Virtus Bologna.

Zanetti, nel mondo del calcio sia come sponsor sia come presidente del Bologna per due mesi tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, proprio ieri non ha smentito l’ipotesi di acquisire la società blucerchiata