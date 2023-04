Cessione Samp, legale Ferrero: chi compra si accolla tutti i debiti

Ferrero parla attraverso il suo avvocato della cessione della Samp e della sua situazione finanziaria.

“Chiunque sia seriamente intenzionato a rilevare la Sampdoria se ha un progetto credibile e di sostenibilità finanziaria è il benvenuto. Ma basta dire che è Ferrero che non vuole vendere, il trustee è obbligato a vendere a chiunque abbia i necessari requisiti”

“Chi se lo prende non può non accollarsi tutti i debiti della azienda Sampdoria. Se così non fosse, sarebbe una manovra in danno dei creditori e tra essi lo Stato Italiano che ha il credito più ingente. Se questa strada fosse avvallata dalle istituzioni, a mio avviso, il sistema calcio non sarebbe più credibile. Qualunque club potrebbe scaricare i propri debiti, bancari, fiscali e verso i fornitori in una bad company e continuare indisturbatamente il campionato di appartenenza attraverso una NewCo”.