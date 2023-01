Cessione Samp, Barnaba smentisce nuovo impegno nei blucerchiati

Continua la tempesta societaria della Samp che non trova pace.

“Le informazioni diffuse a regola d’arte dall’attuale proprietà e da fonti vicine alla società di una trattativa ancora in corso tra Merlyn Partners, il fondo da noi gestito, il Trust Rosan e le banche finanziatrici, hanno avuto come unico obiettivo quello di distrarre le istituzioni del calcio, i media e più in generale l’opinione pubblica dalla drammatica situazione della Sampdoria e dalle reali cause che hanno portato la società ad essere al centro di questa tempesta”.

Lo scrive in una nota Alessandro Barnaba, co-ceo di Merlyn Partners che oggi non si è recato alla assemblea degli azionisti prevista a Corte Lambruschini, sede del club.