Ceriale, prossima tappa del Festival Antonio Vivaldi

Grande attesa per la tappa del Festival Antonio Vivaldi a Ceriale (SV), il 19 Febbraio 2022, h 18.00, presso il Museo Paleontologico Silvio Lai, guidato dai Maestri Alessandro Marano e Sofia Ferri, direttori artistici della prestigiosa kermesse musicale multiregionale.

Il Concerto “SI DOLCE E’ ‘L TORMENTO – Amore e passioni dal seicento italiano”, già prodotto presso il Museo Nori De’ Nobili, trasporterà il pubblico negli amori e passioni del primo seicento italiano, riproducendo con strumenti barocchi un repertorio suggestivo e avvincente.

L’ensemble “Effimere corde” composto dal soprano Anna Rita Pili, l’arciliuto di Cristina Verdecchia, la chitarra barocca di Francesco Zoccali e la tiorba di Sofia Ferri, daranno vita a una coinvolgente esibizione con musiche di G. Caccini, A. Falconieri, G. Frescobaldi, M. Galilei, H.K. Kapsberger, S. Landi, C. Monteverdi, T. Merula, G.F. Sanches.

Il 4° Festival Antonio Vivaldi I è promosso dalla Società Innovative Multiservice Srls in collaborazione con l’Associazione culturale Cosenza Autentica ed è patrocinato dal Ministero della Cultura, nell’ambito dei contributi FUS destinati ai Festival di musica classica e lirici – prime istanze – 2021, e dal Comune di Ceriale.

Il Festival nasce in Calabria, dove si sono susseguite ben tre edizioni, mentre per l’anno 2022 coinvolgerà, oltre

al Museo di Ceriale, anche i Musei Civici di Lucignano (AR), Trecastelli (AN), la Biblioteca comunale di Soave (VR), il Teatro di tradizione “A. Rendano” e la Cattedrale di Cosenza, il Teatro “Sybaris” e il Castello Aragonese di Castrovillari (CS).

La manifestazione propone nei suoi diciotto appuntamenti un programma operistico affiancato e completato da

un programma concertistico che coinvolgerà il pubblico con le esibizioni di giovani musicisti professionisti, i quali sapranno dialogare con il territorio mediante guide all’ascolto e la riproduzione di programmi di livello.

Significativi momenti di condivisione musicale avranno come filo conduttore il programma barocco proposto, che andrà a focalizzarsi nel rapporto tra i repertori di musica antica e l’ambiente sonoro contemporaneo.

La partecipazione al Concerto “SI DOLCE E’ ‘L TORMENTO – Amore e passioni dal seicento italiano” è

limitata.

Il costo del biglietto intero è di euro 5,00 e ridotto di euro 3,00. I biglietti possono essere acquistati online sul

sito https://www.festivalantoniovivaldi.it/.

Per informazioni Tel./Whastapp 351.6227786.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid: l’ingresso è consentito solo ai possessori di Super

Green-pass in formato cartaceo o digitale e di mascherina Ffp2.

__

Ensemble: Effimere Corde

Si dolce è’l tormento

Anna Rita Pili, soprano

Cristina Verdecchia, arciliuto

Francesco Zoccali, chitarra barocca

Sofia Ferri, tiorba

__

Posti limitati – l’evento verrà prodotto in conformità alle disposizioni anti-Covid vigenti.

__

Direzione Artistica

M° Sofia Ferri

M° Alessandro Marano

__

Per info

www.festivalantoniovivaldi.it

__

Biglietteria

https://festival-antonio-vivaldi-biglietteria.sumup.link/prodotto/19-febbraio-2022-h-18-00-museo-

paleontologico-silvio-lai-ceriale-sv-si-dolce-e-l-tormento

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3516227786, scrivere a

museolai@riotorsero.eu oppure visitare il nostro sito web o i canali social