Centro città, nigeriano esibisce ai carabinieri documento di guida falso: denunciato

Ieri in centro città a Genova un 40enne nigeriano è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile durante un posto di controllo alla circolazione.

Lo straniero ha esibito un permesso di guida internazionale, che, dopo i necessari accertamenti, è risultato essere falso.

Pertanto, il documento è stato sequestrato e l’africano è stato denunciato in stato di libertà per “uso in atto falso e requisiti per la guida dei veicoli”.

Inoltre è stata elevata una sanzione per oltre 5.000 euro e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.