Centauro ligure 51enne cade e muore nel Pisano

Inutili i tentativi di soccorso

Un Ligure di 51 anni, motociclista, è morto oggi nel pomeriggio dopo essere caduto dalla moto a Capannoli, nel Pisano.

Sul posto era presente un medico che ha soccorso il 51enne e gli ha praticato le prime manovre rianimatorie, in quanto era già in arresto cardiocircolatorio. E’ stato anche allertato il 118 ma per il motociclista non c‘è stato nulla da fare ed è morto nonostante l’arrivo dei soccorsi.

Non è escluso che il centauro sia rimasto vittima di un malore alla guida.

Da una prima ricostruzione, la caduta dalla moto è avvenuta all’altezza di un incrocio con una strada provinciale.

Il medico di passaggio ha trovato il motociclista a terra, privo di coscienza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gestire la viabilità.