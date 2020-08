Celle ricorda Cesare Pavese

Sabato 22 agosto, alle 17,00, nel teatro comunale all’aperto, presso il Palazzo Comunale di Celle, si parlerà di Cesare Pavese nel corso di una “conversazione d’omaggio”, in occasione del settantesimo anniversario della morte dell’autore, con Mariarosa Masoero, studiosa di Pavese tra le più competenti; verrà proiettato inoltre il servizio che la giornalista Graziella Riviera, che sarà presente all’evento, aveva realizzato nel 2001 per i telegiornali regionali di Rai 3.

Merito dell’iniziativa è del “Centro Culturale Celle 3 C”, editore del periodico “A Civetta” ed in particolare del suo presidente Pierino Ratto, che non ha voluto perdere l’occasione per riportare a Celle il “Diario” , in un convegno cui ha voluto dare, giustamente, un richiamo nazionale. Il Comune di Celle condivide e patrocina l’evento, attraverso l’impegno dell’Assessore alla Cultura Giorgio Siri, considerandolo una delle manifestazioni culturali più significative ed importanti del proprio calendario di eventi.