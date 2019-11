Cassazione, vinto ricorso contro Autostrade: ambulanze non devono pagare pedaggio

“Diversamente dal consigliere del Pd Sergio Rossetti, io non mi approprio dei meriti altrui ma faccio le congratulazioni alla Croce Bianca Rapallese per il ricorso vinto in Cassazione. Che brutto modo di fare politica di opposizione”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore alla Sanità Sonia Viale commentando la vicenda giudiziaria sul pedaggio autostradale per le pubbliche assistenze.

I responsabili della Croce Bianca di Rapallo ieri hanno infatti annunciato su fb di avere vinto la battaglia legale contro Autostrade per l’Italia.

Gli ermellini hanno deciso, in sostanza, che le ambulanze non devono più pagare il pedaggio autostradale, anche quando l’intervento della pubblica assistenza non è in urgenza/emergenza.

“Il problema – ha spiegato Viale – nasceva da circolari del Ministero delle Infrastrutture che interpretavano male la legge. Nulla poteva fare la Regione, neanche anticipare le somme essendo la vicenda in pendenza di giudizio.

Ora la Corte di Cassazione ha chiarito e ne siamo tutti soddisfatti.

Mi preme invece ricordare che Regione con ALisa ha fatto ciò che Rossetti e il Pd non avevano fatto nei dieci anni di governo, ossia ha siglato un accordo per la rivalutazione degli importi della convenzione con CRI Anpas e Cipas, fermi dal 2011, oltre a presentare una proposta di legge per migliorare la legge che disciplina il trasporto sanitario in Liguria.

Le pubbliche assistenze sapranno valutare la diversità di comportamento.

Da parte dell’opposizione la sterile polemica. Da parte della Regione la costruzione di un percorso complesso e condiviso nel rispetto delle norme per salvaguardare il mondo delle pubbliche assistenze”.