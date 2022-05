Carta da parati in stile giapponese per cucina, soggiorno e camera da letto dell’azienda Uwalls.it

“L’Oriente è una questione delicata”. Questa espressione sicuramente è familiare a molte persone che vivono in diverse parti del mondo. I motivi asiatici nell’interior design rimangono alla moda per molti anni.

Carta da parati giapponese parla da sé. L’idea principale del design giapponese è l’uso di materiali naturali o artificiali, ma in nessun modo inferiore al naturale. I murales in stile giapponese di uwalls.it creeranno un’atmosfera calma, pacifica e accogliente in ogni stanza della casa. È il motivo principale di una maggiore attenzione a questo materiale.

Qual è lo stile della carta da parati giapponese?

Le tradizioni orientali che portano la carta da parati stile giapponese come una “respiro d’aria fresca” diventeranno parte integrante dell’approccio progettuale. La carta da parati fotografica è spesso realizzata con la tecnica della “stampa serigrafica”. Tali carte da parati in seta sono uno dei tipi di rivestimento in vinile a base di carta o vellutata. La loro particolarità è che la wallpaper è intervallata da fili di seta.

Per realizzare la filosofia dell’unità, che è insita nelle tradizioni orientali, la carta da parati giapponese wallpaper è realizzata su più basi, che hanno le seguenti caratteristiche:

Carta. A causa del loro multistrato, si distinguono per maggiore forza, resistenza all’umidità, esposizione ai raggi ultravioletti, temperature estreme e vari danni meccanici. I materiali perfettamente “respirano”, il che aiuta a prevenire la comparsa di funghi sulle pareti. Questo tipo di carta da parati fotografica è adatto per stanze realizzate in stile classico, nello stile del 18 secolo, anche “Neoclassic”, “Fusion”, “Modern”, “Baroque”. E se il design nella stanza cambia spesso, lo sfondo di carta può essere sostituito in qualsiasi momento.

Vinile. Tappezzeria è composta da due strati: una base decorativa (realizzata in PVC) e una base in tessuto non tessuto, al posto della quale è possibile utilizzare la carta. Tali sfondi sono resistenti a vari tipi di danni, mentre sembrano abbastanza solidi. In linea di principio, questa versione della carta da parati fotografica con le sue trame presentate sul sito Web dell’azienda Uwalls si adatta ai seguenti stili di interni, dove vengono spesso utilizzati gli sfondi come “Provenza”, “Scandinavo”, “Etno”, “Impero”, “Eclettismo”, “Animalismo”, “Loft” e anche “Romanticismo”.

Tessuto non tessuto. Realizzato in cellulosa e poliestere di alta qualità. Sono facili da curare, hanno una maggiore resistenza all’usura. Di norma, si distinguono per una stampa chiara e colori brillanti. Uno di questi stili come “Moderno”, “Art Nouveau”, “Hi-tech”, “Minimalismo”, “Pop Art”, “Mediterraneo”, “Classici tradizionali”, “Tropicale” o “Africano” starà benissimo sulle pareti di una casa o un appartamento. La decorazione della stanza in combinazione con lo “stile di carta da parati Giapponese” sembrerà vantaggiosa e stravagante, anche un po’ estrema.

Tessile. Essendo realizzati in tela di alta qualità, gli sfondi sono costosi. Tale carta da parati giapponese aggiunge status al design della stanza, sottolineando la fattibilità del suo proprietario. L’alto costo è sempre inerente alle stanze dove tutto è pensato nei minimi dettagli. Pertanto, le carte da parati in tessuto sono adatte per tali stili di interni come “Antico”, “Lusso”, “Costruttivismo”, “Contemporaneo”, “Inglese”, “Arabo”, “Norvegese”, o “Tiffany”. I materiali sottolineeranno il design costoso.

Come un diamante, lo stile giapponese si adatta perfettamente a tutti i tipi di interni e indipendentemente dal tipo di loro scelto. Questo stile caratterizza una nota di calma e può essere utilizzato per enfatizzare ed evidenziare un’area separata per la meditazione, il riposo o semplicemente per rilassarsi dopo una dura giornata di lavoro.

Carte da parati giapponesi, piene di motivi orientali e asiatici, contribuiscono al design spettacolare degli interni di casa e il materiale, le dimensioni della stampa e il motivo stesso possono essere scelti in base ai gusti e budget.

Camere ideali per lo stile giapponese

Gli interni nello stile del Paese del Sol Levante permettono di avvicinarsi alla cultura e tradizioni giapponesi. Carta da parati disegni giapponesi sarà il clou principale per qualsiasi spazio in una casa o un appartamento come:

salotto;

salone centrale;

cucina-sala da pranzo;

camera da letto;

spogliatoio con specchi;

altri locali.

Indipendentemente dalla stanza per la quale vengono scelti i murales, le loro proprietà tecnologiche e le immagini reali creeranno un’atmosfera e un comfort unici.

Le storie più popolari dell’azienda Uwalls

La carta da parati ramo giapponese è la stampa più comune che caratterizza lo stile giapponese. Non appena il motivo “ciliegio” è entrato nel mercato moderno, ha immediatamente guadagnato popolarità, perché anche un ramo sakura sembra piuttosto originale, conferendo raffinatezza agli interni.

È necessario sottolineare che assolutamente tutte le carte da parati motivi giapponesi sono interessanti a modo loro, anche se differiscono per colore e arredamento. La stampa orientale può essere sfaccettata, ad esempio:

imitazione delle texture asiatiche naturali;

immagine di animali e pesci venerati dagli abitanti del Giappone;

iscrizioni attraenti con diversi geroglifici;

disegni con o senza paesaggi e germogli di bambù;

attributi tradizionali della cultura orientale;

motivi etnici del sol levante, come il giardino verde;

consistenza, che ricorda bambù e alberi di bambù, foglie;

trame astratte e stampe senza accessori dal sapore orientale;

stampe con alberi di sakura, con fiori e foglie;

ornamenti con abitazioni tradizionali degli asiatici e paesaggio delle loro case dall’alto;

composizioni con gru, un cortile floreale, fantasiose pagode con tetti a più livelli, ecc.

Acquistando la carta da parati disegni giapponesi dell’azienda Uwalls.it, si può contare sulla possibilità di una scelta di immagini nei colori attuali per il Giappone come beige, panna, verde pallido, rosa chiaro, blu e altre tonalità con ricchi contorni di rosso, blu, verde e altri toni.