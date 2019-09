Carlotta Tortello brilla agli Europei youth di salvamento

Scattano venerdì 20 settembre, a Riccione, gli Europei youth e assoluti di nuoto per salvamento. Primi tre giorni di gare in piscina e poi prove in mare dal 23 al 24 settembre. La Sportiva Sturla è rappresentata dall’azzurra Carlotta Tortello, alla sua seconda esperienza internazionale.

Le prime medaglie dell’Italia agli Europei Lifesaving di Riccione 2019 sono da libri di storia. Argento nella Serc, simulazione di soccorso, che apre le gare continentali delle squadre nazionali. Un risultato mai ottenuto prima: Carlotta Tortello, Francesca Pasquino, Andrea Vivalda e Mattia Faccinti sono secondi, davanti alla Spagna nei National Youth. Vince la Germania, ma per gli azzurrini di Gianni Anselmetti è il miglior piazzamento in assoluto nella specialità.

La piscina scoperta dello Stadio del Nuoto propone una serie di situazioni di pericolo e annegamento in cui gli atleti devono intervenire in un tempo prestabilito e con le tecniche corrette.

Carlotta è quinta anche nella staffetta Line Throw insieme alla compagna di squadra Livia Fiori. L’Italia Youth chiude al primo posto le gare in piscina ed iniziano le gare in mare: l’acqua è a 19 gradi, mentre in spiaggia se ne avvertono 16 e gli azzurrini, ai Bagni 7 di Riccione, arricchiscono il loro medagliere. Carlotta si distingue come da pronostico, centrando tutte le finali a sua disposizione sia individuali che di squadra.

Nelle prove in mare, in qualsiasi condizione si trovi, non si ferma mai, conquista un ottimo terzo posto nella staffetta tavola con la compagna Francesca Pasquino, un quinto posto individuale nella gara regina dell’oceanwomen, un settimo posto nella gara di tavola e nello sprint, ottava nella gara con lo ski e nella gara di beach flags. Sono settime nella staff sprint, quarti nell’ocean relay mixed, terze nella ocean relay. Sono punti preziosi e l’Italia Youth, dopo 5 anni, si laurea nuovamente campione d’Europa!