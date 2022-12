Carlo Felice, La boutique fantasque, un balletto su musiche di Rossini

Il 23 dicembre 2022 alle ore 19,30 alla sala Maestrale dei Magazzini del Cotone al Porto Antico verrà rappresentato lo spettacolo La boutique fantasque di Ottorino Respighi. balletto su musiche di Gioachino Rossini, coreografia di Valeria Longo, scene e costumi di Leonida Cristiano Fabrizio, nell’ambitodel progetto “Dance Fantasque”, realizzato in collaborazione con la Città di Tirana “Capitale Europea della Gioventù” e la Scuola Nazionale di Coreografia di Tirana.

Seguirà, nell’ambito dello stesso progetto, il Concerto n. 4 per violino ed orchestra di Niccolò Paganini per la coreografia di Patrick de Bana, scene e costumi di Leonida Cristiano Fabrizio.

L’ anno ancora in corso è stato difficile, specie per i giovani duramente colpiti dalle conseguenze dell’emergenza pandemica: la loro vita sociale e culturale è stata ridotta e in alcuni casi annullata. Alle restrizioni si aggiungono le incertezze e le tensioni del quadro internazionale, con la crisi che ha posto, tra gli altri, il tema dell’allargamento dell’U.E, divenuto oggi sempre più legato a questioni di relazioni esterne dell’Unione.

Il 2022 è stato proclamato Anno Europeo dei giovani. Il 1° marzo è stato emanato, dal Governo, un provvedimento per l’attuazione delle celebrazioni nazionali il cui programma è stato presentato a Roma il 24 marzo.

In questo quadro, il Comune di Genova ha elaborato, con il supporto del Teatro Carlo Felice, un articolato progetto dedicato alla creatività e alle arti performative, per esplorare come oggi i mestieri tradizionali dello spettacolo possano offrire grandi opportunità professionali ai giovani, anche grazie alle moderne tecnologie e ai nuovi strumenti di comunicazione.

In particolare il progetto tende a porsi quale iniziativa volta a promuovere, specie tra i giovani, il messaggio proprio della cultura e l’universalità dei linguaggi della danza e della musica, promuovendo la tradizione culturale genovese e rafforzando, nell’Anno Europeo dei Giovani, il legame tra l’Italia e i Paesi dell’area balcanica, segnatamente l’Albania.

L’accesso alla serata è a titolo gratuito con biglietti che potranno essere ritirati presso la biglietteria dell’Opera Carlo Felice (massimo 4 a persona).

La biglietteria è aperta dalle ore 8.30 alle ore 19.30 da lunedì a venerdì. Nella giornata del 23 dicembre, data dello spettacolo, i biglietti potranno essere ritirati in biglietteria fino alle ore 15.00 e fino alle ore 19.45 presso la Sala Maestrale di Porto Antico. ELI/P.