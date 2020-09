Carlo Felice, i concerti di apertura dedicati a Beethoven

Il Carlo Felice dedica a Beethoven, nel 250° anniversario della nascita, i primi concerti di avvio della nuova stagione.

Giovedì 10 settembre: Leonardo Sini dirigerà le ouvertures Le rovine di Atene op. 113, Per l’onomastico op. 115, Re Stefano op. 117 e la Sinfonia n. 1 in Do maggiore op. 21.

Martedì 15 settembre: ancora Leonardo Sini dirigerà le ouvertures Le creature di Prometeo op. 43, Egmont op. 84 e la Sinfonia n. 2 in Re maggiore op. 36.

Venerdì 18 settembre: Donato Renzetti dirigerà, di Beethoven, la Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore op. 60, preceduta dalla prima esecuzione in epoca moderna della Suite “Genova” di Lorenzo Perosi in versione integrale, di cui l’Orchestra del Teatro Carlo Felice ha già eseguito il primo movimento, con grande successo, nel Concerto per Genova del 31 luglio scorso.

I concerti avranno inizio alle ore 20.

Presso la biglietteria del Teatro e sulla piattaforme Vivaticket e Happyticket, sono in vendita i biglietti per i tre concerti sinfonici.

La biglietteria osserverà il consueto orario: dal martedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 18 e il sabato dalle ore 11 alle ore 16. La sera del concerto sarà possibile acquistare i biglietti a partire da un’ora prima dell’inizio.

Per tutte le informazioni: www.carlofelice.it