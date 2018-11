Carignano violenta, botte da orbi per strada in via Corsica: rissa tra 20 persone

Maxi rissa intorno all’una della scorsa notte in via Corsica a Genova. Secondo quanto riferito da alcuni abitanti della zona oltre 20 persone “se le sono date di santa ragione per strada”.

“Abbiamo assistito a una scena di violenza inaudita – ha spiegato un residente – botte da orbi, calci e pugni sferrati anche contro chi si trovava a terra. Non sappiamo chi fossero né da dove venissero. Tutto si è apparentemente placato all’arrivo di ben cinque volanti della Polizia e di due ambulanze. Gli agenti hanno inseguito qualcuno a piedi in via Bixio e in via Ilva”.

Seguono aggiornamenti.