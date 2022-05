Carceri | Dopo visita Berrino a Sanremo, arriva interrogazione parlamentare

L’esito della visita effettuata all’istituto penitenziario di Sanremo dell’assessore regionale e referente politico di Fratelli d’Italia Giovanni Berrino si è concretizzato in un’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Andrea Delmastro.

Durante l’incontro con l’assessore il SAPPe ha rappresentato la difficoltà oggettiva della Penitenziaria di “poter assicurare al meglio la componente sicurezza penitenziaria considerato una carenza d’organico bisognosa di ripianamento, un eccessivo ricorso alle ore di straordinario, si parla di circa 3000 ore mensili, indicibile in un contesto dove vige la tutela del lavoratore e soprattutto un’elevata percentuale di baschi blu esentati dal servizio operativo.”

“La criticità penitenziaria – afferma Il segretario del SAPPe Lorenzo – non riguarda solo l’istituto di Sanremo bensì tutti i sei istituti liguri, criticità maggiormente negativizzata dall’assenza del carcere di Savona.”

“Su Sanremo – prosegue il sindacalista – bisogna intervenire incidendosull’elevata presenza di detenuti problematici e riottosi alla disciplina penitenziaria caratterizzata dalla carenza di assistenza specialistica sanitaria psichiatrica.

Da un nostro sondaggio sugli eventi critici avvenuti a Sanremo nel primo quadrimestre di quest’anno raffrontando i dati con l’anno precedente, si nota un aumento di casi come gli autolesionismi (+10), i tentati suicidi (+3), le colluttazioni (+12) i danneggiamenti (+29) le aggressioni e le minacce al personale (+15) e l’invio urgente in ospedale (+23). Di contro l’azione di controllo della Polizia Penitenziaria ha contrastato l’ingresso in istituto di oggetti non consentiti e di sostanze stupefacenti (-4). Quindi per il SAPPe il connubio più personale uguale più sicurezza è da attuare.

Ben vengano i concreti interessi politici oggi apprezziamo l’intervento di Fratelli d’Italia di aver portato il caso Sanremo sul tavolo parlamentare.”

“Comunque – conclude Lorenzo – il malessere echeggia in tutti gli istituti della Liguria; per questo il SAPPe ha chiesto di portare il caso Sanremo e della Liguria penitenziaria, all’attenzione del parlamento, cosa che è avvenuta. Ora attendiamo la risposta della Ministra Marta Cartabia.”