Capodanno ad Artesina: ricco programma

Tutto esaurito ad Artesina durante le festività natalizia. La “montagna amica” è letteralmente presa d’assalto da un gran numero di turisti, desiderosi di vivere giornate speciali a contatto con lo neve. Tutto questo, favorito da una condizione di innevamento ideale e dall’intera apertura del comprensorio. Fervono i preparativi per salutare nel migliore dei modi il 2019 e accogliere così il 2020.

“Capodanno in… Piazza” sarà dedicato a tutte le famiglie. Alle 17 prenderanno il via le tradizionali fiaccolate dei bambini e dei maestri di sci e, a seguire, ci sarà la distribuzione di vin brulè, cioccolata calda e panettone a tutti i presenti. Alle 22 l’accompagnamento musicale verso il nuovo anno con la “Jackpot band”, con fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte e poi il dj set firmato da DJ “Fabry Fenoli”. La settimana prosegue con “Il Villaggio solidale” in programma venerdì 3 gennaio con, al centro dell’attenzione, la storia, le tradizioni, gli antichi mestieri e le cose di una volta. Appuntamento domenica 5 gennaio con “Arriva la Befana” e la baby dance per i più piccini in compagnia della mascotte Pinky.

Si rinnova poi giornalmente l’appuntamento sul palco della piazza centrale di Artesina tutti i giorni alle ore 12 con bambini di tutte le età ed adulti al ritmo della baby dance caratterizzata dalla colonna sonora della stazione trasmessa dagli studi di Radio Artesina.