Capodanno 2020 al Porto Antico di Genova

Il Capodanno 2020 al Porto Antico sarà tutto all’insegna dell’eleganza con una serie di proposte per un pubblico esigente che vuole divertirsi

In Calata Falcone Borsellino a partire dalle ore 22:00 tutti insieme per festeggiare l’arrivo del 2020 con i grandi classici della musica sinfonica e leggera. La serata, presentata dallo speaker e conduttore radiofonico Max Repetto (Radio Babboleo) vedrà come protagonista l‘Orchestra di Fiati della Città di Cinquefrondi che con i suoi 50 elementi proporrà un vasto repertorio musicale di alta qualità che spazia dai brani classici di Rossini, Verdi e Puccini fino ad arrivare a Morricone, Piovani e Cohen. La serata vedrà anche la partecipazione straordinaria di Andrea Carlini, comico genovese della banda dei Bruciabaracche che tra gag e ironia porterà fino al brindisi di mezzanotte. La notte continuerà con un divertente e scatenato dj set che tra le migliori hit di ieri e di oggi proseguirà fino all’alba.

Divertimento assicurato anche negli spazi coperti con offerte pensate per le famiglie.

La città dei bambini e dei ragazzi per il terzo anno propone un divertimento per i più piccoli con un programma di giochi, laboratori e animazioni speciali: uno stravagante scienziato accompagnerà i bambini alla scoperta dei cambiamenti climatici e del sempre più delicato equilibrio dell’ecosistema, mentre giocolieri ed equilibristi daranno il benvenuto ai partecipanti alla serata e introdurranno al colorato e festoso Circobus.

Sotto il tendone di Circumnavigando Festival, in Piazzale Mandraccio, dalle h. 22:00 andrà in scena uno spettacolo unico fatto di acrobazie, teatro, danza e musica insieme alla Compagnia My Laika/Side Kunst Cirque e a seguire un brindisi in compagnia degli artisti.

La Grande Ruota Panoramica del Porto Antico girerà per tutta la notte e, come sempre, offrirà a tutti la possibilità di festeggiare il nuovo anno guardando la città dal punto di vista più alto, tra luci e stelle, a un passo dalla Lanterna.

Per chi invece vuole un divertimento più “attivo” la soluzione migliore è tra le evoluzioni, le acrobazie e qualche scivolone sulla Pista di Pattinaggio sul ghiaccio, a disposizione dalle ore 22:00 alle 05:00 per atleti e principianti.

E naturalmente non mancheranno i cenoni previsti nei ristoranti e locali del Porto antico, come l’esclusivo cenone tra le vasche dell’Acquario di Genova, o l’apertura straordinaria di The Space Cinema con la programmazione speciale alle ore 00:05 con la prima del nuovo film di Checco Zalone “Tolo Tolo”.