Capitani coraggiosi al palazzo San Giorgio

Capitani coraggiosi Massimo Minella con Franco Piccolo. La leggenda del Rex. Dal Nastro Azzurro a Fellini. Un viaggio nel mito Di e con Massimo Minella. Alla fisarmonica Franco Piccolo. Regia di Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure.

“Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio”, progetto ideato a e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure con il sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il patrocinio dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, prosegue mercoledì 10 novembre 2021 a Genova, nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio (ore 17), con “La leggenda del Rex” di e con Massimo Minella accompagnato da Franco Piccolo alla fisarmonica.

Lo spettacolo, diretto da Sergio Maifredi e prodotto da Teatro Pubblico Ligure, racconta la storia del transatlantico come un vero e proprio viaggio nel mito, “Dal Nastro Azzurro a Fellini”. È preceduto alle ore 16,15 da una visita guidata a Palazzo San Giorgio, condotta da Silvia Martini, Ufficio Relazioni con il Pubblico di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Visita e spettacolo sono a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922 o a info@teatropubblicoligure.it.

La leggenda del Rex – Dal nastro azzurro a Fellini.

Un viaggio nel mito” di Massimo Minella è un incrocio di parole, musica e immagini che ha sullo sfondo il più celebre dei transatlantici. Non è storia, ma è leggenda. Perché la seconda sopravvive e supera la prima. Così nel racconto di Massimo Minella, giornalista e scrittore, gli anni brevi e intensi della nave dei record scorrono sullo sfondo di un’avventura che sa essere divertente e amara, che sorprende, affascina e ferisce. Fino al tragico epilogo.

Ma questa non è la fine o, meglio, non è la fine dell’avventura del Rex che sopravvive al suo affondamento e torna a vivere nell’immaginario collettivo. Sarà la metafora della fuga da una provincia troppo stretta, magistralmente sognata da Federico Fellini, ma anche un veicolo pubblicitario. Massimo Minella, giornalista di Repubblica, è responsabile della parte economico-marittima dell’edizione genovese del quotidiano. Coltiva da sempre la sua passione per la scrittura, alternando a volumi di carattere storico-economico pubblicazioni per l’infanzia. A Roma ha ricevuto il Premio Marincovich per la cultura del mare per il libro “Storie di navi e principesse che non fecero ritorno”. Da sue pubblicazioni sono tratti racconti teatrali in musica che hanno partecipato a diversi festival nazionali.