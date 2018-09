Caos Serie B: Entella verso la riammissione in cadetteria

Estate clamorosa per il calcio italiano, con Lega Pro e serie B in subbuglio e una composizione dei campionati stravolta varie volte dalla Giustizia Sportiva.

E’ di pochi minuti fa la notizia che l’Entella del patron Gozzi, che aveva chiesto la riammissione in serie cadetta ai danni del Cesena, ha vinto nelle aule di tribunale.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, ha accolto il ricorso della Virtus Entella relativa alla penalizzazione da infliggere al Cesena per il caso plusvalenze. Riconosciuta la legittimazione processuale: la sanzione inflitta al Cesena (i 15 punti di penalizzazione) deve valere per il campionato 2017/2018, e non per la stagione in corso

In questo modo sarebbe salvo l’Entella e retrocessa la società romagnola. Peccato che i liguri abbiano già debuttato in Lega Pro. Il caos continua.

fc