Caos autostrade, in A10 code per 13 km per incidente e lavori

Questa mattina sulla A10 a causa di un incidente, un tamponamento, per fortuna senza feriti e per la presenza dei cantieri autostradali, ci sono fino a tredici chilometri di code tra Arenzano e Savona tra Arenzano e Bivio A10/Inizio Complanare Savona.

Traffico intenso nell’area di Genova Bolzaneto e nel raccordo tra la A7 e la A12 e ancora, a causa dei lavori in galleria e per lo scambio di carreggiata.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Voltri e Ovada è presente una coda di 2 km in direzione Gravellona Toce tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori.

A Genova sulla viabilità ordinaria coda sia verso ponente sia verso levante a Pegli e Multedo e traffico intenso in città.

Qualche disagio in lungomare Canepa per il presidio dei lavoratori contro il green pass con il varco di Ponte Etiopia bloccato, ma con i mezzi pesanti che vengono fatti entrare da un altro varco.

Traffico rallentato e code anche in via Donato Somma a Genova Nervi dopo l’entrata in vigore della nuova Ztl e la circolazione in un solo senso in via Oberdan.

Il traffico in tempo reale sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time