Cantieri sulle autostrade della Liguria con code e rallentamenti: la situazione

Come ogni giorno le autostrade della Liguria sono martoriate dai cantieri e dalle chiusure che generano code e rallentamenti.

Se, ieri, la pioggia aveva creato diverse difficoltà, questa mattina la situazione, con il sole non è migliorata.

Ma vediamo la situazione alle 8.50 partendo dal levante.

A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 48.7, in entrambe le direzioni, è presente un divieto di transito ai mezzi pesanti con peso superiore alle 3.5 tonnellate tra Lavagna e Sestri Levante per lavori. Sotto osservazione, in particolare, è il viadotto di Valle Ragone.

A12 | Chiusura viadotto ai mezzi pesanti e lunghe code autostradali

A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 36.5 in direzione Genova, è presente una coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori.

A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 16.5 in direzione Rosignano, coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori.

A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 20.6 in direzione Genova, coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 114.3 in direzione Milano, coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 100.7 in entrambe le direzioni, Isola del Cantone in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 30/06/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce al Km 25 in direzione Genova Voltri, coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 32.35 in direzione Ventimiglia, Celle Ligure in entrata è chiuso al traffico fino alle 06:00 del 15/05/2021 verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 36 in direzione Genova, coda di 2 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.

La situazione del traffico in autostrada in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do