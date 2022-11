Cantieri e pioggia il mix perfetto per i disagi in autostrada

La situazione. Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria

La pioggia che sta cadendo da questa mattina all’alba su tutta la Liguria, i cantieri sempre presenti in autostrada e il il traffico intenso nelle prime ore del mattino, crea il mix perfetto per generare code chilometriche in autostrade e disagi con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

Propria sulla viabilità ordinaria a causa della pioggia si sono generati alcuni incidenti che hanno contribuito ad aumentare il traffico sulla Sopraelevata, a levante in corso Europa e anche a Ponente, a Cormigliano e a Pra’.

Poco prima delle 8 si è generato un incidente in via Cornigliano, con un paio di scooter che sono finiti a terra. Soccorsi sono stati portati al Villa Scassi.

Via Cornigliano è rimasta chiusa per mezz’ora e il traffico è stato deviato sulla Guido Rossa. Nel ponente si è verificato un altro incidente a Pra’.

Segnalati anche rallentamenti per traffico intenso vicino a Genova Brignole tra ponte Castelfidardo, piazza Giusti e via Giacometti.

Disagi in autostrada. La situazione del traffico autostradale alle ore 10.00

Dopo una prima mattina di lunghe code autostradali, ecco la situazione alle ore 10 che è decidente migliorata.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia. Dal Km 26.8 in direzione Ventimiglia, coda tra Varazze e Celle Ligure per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia. Dal Km 0 in direzione Ventimiglia, coda di 1 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto per veicolo in avaria.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Dal Km 3 in direzione Gravellona Toce, coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova. Al Km 125.8 in direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A7 Milano-Serravalle-Genova. Dal Km 125.8 in direzione Milano, coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Risolto l’incidente di questa mattina tra un mezzo pesante ed un auto nei pressi del casello di Bolzaneto.

A12 Genova-Rosignano Marittimo. Dal Km 29 in direzione Genova, coda di 1 km tra Chiavari e Recco per lavori.

Viene segnalata pioggia su tutta la rete autostradale della Liguria.

La situazione in tempo reale sulla rete gestita da autostrade per l’Italia: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time