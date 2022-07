La Croce Gialla Soccorso Animali è intervenuta, intorno alle 15.45, su richiesta delle forze dell’ordine, in via Fiume a Genova davanti all’Agenzia delle Entrate, per un cane chiuso in una macchina da oltre un’ora.

Il cane era sofferente per cui si è reso necessario l’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco che hanno rotto il vetro del mezzo.

L’animale è poi stato portato d’urgenza in una clinica veterinaria per le prime cure del caso.