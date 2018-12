Festa degli auguri di Natale al palazzo del CONI a Genova per i giornalisti sportivi liguri iscritti all’ USSI. L’ occasione è stata data dall’ interessante corso di aggiornamento per i professionisti della carta stampata, delle radio e tv, organizzato dall’ Ordine dei Giornalisti e dall’ USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) sezione ligure.

Alla Casa delle Federazioni si è svolta anche la tradizionale cerimonia di premiazione del giornalista sportivo ligure dell’anno, promossa dal Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi-Premio Ussi, che è andato al collega Claudio Mangini, storica firma del Decimonono ed autore del volume “Caimani come me” dedicato al grande Eraldo Pizzo. A premiarlo sono stati la collega Ilaria Cavo, oggi assessore allo Sport della Regione Liguria ed il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Liguri, Filippo Paganini.

Il corso di aggiornamento è stato tenuto durante la mattinata da Matteo Campodonico e Niccolò Cavallo due giovani e brillanti imprenditori liguri che hanno fatto della loro passione per il calcio una professione. Campodonico ha raccontato le peripezie all’ origine di WyScout, piattaforma oggi di livello mondiale, divenuta indispensabile ausilio per tutti i professionisti, che gravitano nel mondo del calcio. Wyscout attualmente rappresenta infatti il massimo al mondo relativo alla video analisi calcistica, una Bibbia vera e propria, con oltre 200 mila schede di atleti e squadre professionistiche e non, di 55 diverse nazioni.

Cavallo ha presentato invece Noisefeed, una specie di costola di Wyscout, nata proprio per cercare di sviluppare un settore che, fino ad oggi, la piattaforma di Campodonico non copriva, cioè le tematiche più svariate relative al mondo più social del calcio. Noisefeed è nata all’ interno di Wy Lab, un innovativo incubatore, anche questa importante creazione di Campodinoco e del suo gruppo (nato a Chiavari grazie alla lungimiranza di patron Gozzi) che sostiene giovani imprenditori animati da idee innovative. Cavallo ha creato una piattaforma Social e Web che monitora e informa su tutto ciò che avviene nel mondo del calcio.

“Si tratta – ha spiegato il coordinatore dell’ aggiornamento Michele Corti – di due interessanti tecnologie applicate al calcio che possono sicuramente essere uno strumento utile per i giornalisti sportivi. Agli iscritti Ussi Liguria per tutto il 2019 verrà garantito accesso e utilizzo di WyScout e Noisefeed. Oltre a questo, come per tradizione, a ogni iscritto è stato donato il cadeaux di Natale con prodotti forniti da Panarello, Genovarent, Ansaldo Energia, Olio Carli, Azimut, Totalprint, Autorità Portuale La Spezia ed Elah”.

L’ evento ha avuto anche il sostegno del progetto Stelle nello Sport e di Costa Crociere. Alla cerimonia hanno partecipato una cinquantina di giornalisti sportivi liguri, provenienti da tutta la regione, il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo ed il consigliere nazionale dell’Ussi Gian Luigi Corti. Alla fine, prima del brindisi natalizio, anche un toccante minuto di silenzio in memoria del collega Antonio Megalizzi, vittima dell’ attentato di Strasburgo.

CLAUDIO ALMANZI