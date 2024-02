Campo Ligure, esce dal bagno e si trova davanti i ladri: fuggiti indisturbati

Furti in casa e ancora paura a Campo Ligure, nell’entroterra genovese.

L’altroieri una pensionata di 90 anni è uscita dal bagno e si è trovata davanti due ladri che si erano appena introdotti in casa per rubare.

I malviventi sono entrati nell’appartamento forzando la porta d’ingresso e hanno cominciato a girare per le stanze fino a quando si sono trovati di fronte la proprietaria di casa.

A quel punto la pensionata ha avuto il coraggio di prendere il telefonino per chiamare aiuto, ma i due malviventi l’hanno bloccata per il tempo necessario ad aprire cassetti e armadi.

Alla fine sono fuggiti indisturbati senza portare via niente, anche perché in casa la pensionata non aveva preziosi o altri oggetti di valore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arenzano. La pensionata, sotto choc ma incolume, ha riferito quanto accaduto e fornito una descrizione dei ladri, ma le ricerche nei dintorni non hanno dato esito positivo. Indagini in corso.