Campioni del cuore: Papa Francesco incontra delegazione consiglio regionale Liguria

Una delegazione del consiglio regionale della Liguria, accompagnata dal presidente Alessandro Piana, stamane ha incontrato Papa Francesco in Vaticano.

Bergoglio ha voluto conoscere i protagonisti dell’iniziativa benefica realizzata dalla squadra calcistica i “Campioni del cuore”, che ieri sera ha giocato una partita amichevole contro la Nazionale vaticana.

Al termine della gara è stato consegnato all’elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski, un contributo per finanziare i progetti di carità avviati da papa Francesco in Italia e nel mondo.

Nell’incontro, che si è svolto in un cortile riservato vicino agli appartamenti privati del Pontefice, Papa Francesco ha richiamato l’importanza dello sport come disciplina che deve essere ispirata dai valori più alti dell’uomo e non da interessi economici e ha voluto conoscere nei dettagli i progressi della ricostruzione del Ponte Morandi.

Hanno fatto parte della delegazione ligure, che si è cimentata anche nella partita di ieri sera, i consiglieri Andrea Costa, Giovanni Lunardon, Vittorio Mazza, Andrea Melis, Claudio Muzio, Alessandro Piana e Gabriele Pisani.

«E’ stato un onore per tutti noi – ha dichiarato il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Alessandro Piana – incontrare Papa Francesco e poter offrire un contributo per i progetti di carità che ha avviato a favore delle popolazioni più povere del mondo. Il Pontefice, nel lungo colloquio che ci ha voluto riservare, ha dimostrato una approfondita conoscenza della Liguria e delle sue problematiche e ha ribadito la sua vicinanza alla nostra comunità colpita un anno fa dal crollo del Ponte Morandi. Questa giornata resterà per noi memorabile e ringraziamo il consigliere Vittorio Mazza per avere organizzato in modo impeccabile questo evento».