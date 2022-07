Camminando a Moneglia tra le frazioni, escursione lunedì 25 luglio

Il LabTer, Centro di Educazione Ambientale di riferimento per il Tigullio Orientale, anche quest’estate 2022 rinnova il tradizionale appuntamento delle visite guidate al centro storico di Moneglia, finanziate dal Comune, curate da guide turistiche abilitate, ogni martedì sera alle 21 fino al 6 settembre, in italiano e inglese e a partecipazione gratuita.

Il LabTer Tigullio ha inoltre progettato assieme all’Amministrazione comunale di Moneglia e a Don Stefano Giupponi delle Parrocchie di Santa Croce e San Giorgio alcune attività sul territorio che coinvolgano sia adulti sia bambini e ragazzi, cittadini, residenti e/o ospiti di Moneglia, con iniziative all’aria aperta che prevedano passeggiate, o meglio, camminate alla scoperta delle frazioni del territorio principalmente in occasione delle festività patronali. Per scoprire, e riscoprire, gli aspetti storici e naturalistici, ma nello stesso tempo creare maggiore consapevolezza sull’ambiente, il primo appuntamento che viene proposto sarà Lunedì 25 luglio, con il “Camminando tra le frazioni di Moneglia… San Giacomo al Casale”, un’escursione che ripercorre parte del tracciato di un’antica mulattiera che portava alla chiesa di San Giacomo della frazione Casale. Proprio il 25 luglio si svolgerà infatti la festa patronale con la Santa Messa alle ore 9.00, quindi, anche in virtù delle temperature estive decisamente alte, si prevede partenza alle ore 7.00 dalla Piazzetta della Pro Loco, in modo da camminare quando sarà un po’ più fresco e il sole sarà meno alto, per poter raggiungere la chiesetta e poterla così visitare. Chi vorrà potrà altresì partecipare alla funzione religiosa, mentre chi non sarà interessato potrà rientrare in paese percorrendo lo stesso sentiero a ritroso oppure proseguire con la guida fino alle frazioni di Roverano e di San Saturnino attraverso l’antico sentiero di collegamento tra le due vallate, un’esperienza unica, che permetterebbe approfondimenti storico-naturalistici oltre che paesaggistici, per quanto senz’altro più lunga e faticosa (infatti tale itinerario è consigliato soltanto per escursionisti esperti). L’escursione guidata anche solo fino alla località Casale sarà l’occasione per camminare tra gli ulivi, ammirare il paesaggio e il mare sottostante, nonché visitare la chiesa aperta per l’avvenimento.

L’itinerario potrà comunque subire delle variazioni a giudizio insidacabile dell’organizzazione in base alle condizioni meteo-climatiche del giorno, al fine di tutelare i partecipanti.

“Camminando a… Moneglia” riprenderà poi con altri appuntamenti anche in agosto e in settembre, sempre in occasione delle feste patronali delle varie frazioni di Moneglia.

Ogni iniziativa è gratuita e dedicata alla conoscenza del territorio e all’ambiente e rivolta sia ad adulti in generale sia a famiglie con bambini di ogni età, residenti ed ospiti di Moneglia. Per le escursioni sono necessari scarponi o pedule o scarpe con la suola scolpita e abbondante scorta d’acqua.

Per partecipare a queste iniziative occorre prenotare contattando l’ufficio turistico della Pro Loco di Moneglia, in Corso Libero Longhi 32, telefono 0185 490576, oppure scrivendo un email a labter@comune.sestri-levante.ge.it