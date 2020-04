Calcio, Serie A spaccata sul ritorno in campo

E’ la domanda che si fanno tutti gli appassionati di calcio ai tempi del Coronavirus.

Tornare a giocare sì o no? Anche la Serie A si spacca in modo netto sul tema del ritorno in campo, con i club che hanno assunto posizioni differenti come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea nel fronte di quelli che spingono per tornare il campo c’è il Napoli, affiancato da Juventus, Roma, Lazio, Verona, Parma, Sassuolo, Lecce.

I club che invece hanno assunto una posizione molto forte sull’impossibilità di tornare a giocare ci sono Sampdoria, Brescia, Torino, Genoa, Spal ed Udinese.