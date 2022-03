Calcio – Poco fortunato il Levanto col Ligorna

Levanto – Il Levanto ribadisce a Ligorna il proprio buon momento e il nuovo corso che si sta sviluppando, con mister Massimo Carrodano al timone, peccato tuttavia per quella terza vittoria consecutiva sfumata quasi in extremis: quando i biancocelesti conducevano per due a zero dopo un’ora di gioco.

Per la cronaca levantesi in vantaggio alla mezz’ora col “solito” Righetti su lancio direttamente di Vannucci e raddoppio al quarto d’ora della ripresa con Del Vigo, di testa, su passaggio dello stesso Righetti. Sembra fatta, invece ecco Nazareno dapprima accorciare le distanze in contropiede…e nel finale addirittura pareggiare dal dischetto.

Ad ogni modo rivieraschi tuttora nettamente fuori dalla zona-playout. A proposito questa l’attuale classifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure: Golfo Pro Recco, Forza e Coraggio, Sammargheritese punti 41; Don Bosco Spezia 39; Magrazzurri 34; Marassi 33; Follo San Martino 31; Bogliasco 29; Tarros Sarzanese 27; Levanto 25; Little James Genova 22; Goliardicapolis 19; Real Fieschi 14; Colli Ortonovo 11; Valdivara 5 Terre 8.

Tabellino

GOLIARDICAPOLIS – LEVANTO 2 – 2

MARCATORI: Righetti al 30’, Del Vigo al 60’, Nazareno al 68’ e su rig. all’ 85’.

GOLIARDICAPOLIS: Ribizzi, Murtas, Marella; Postani, Nazareno, Silva; Mazzolini, Furio, Cantoni (46’ Solidoro), Carboni e Ndjaie (35’ Cani). All. Carboni.

LEVANTO: Vannucci, Parziale (46’ Zoppi), Moggia; Defilippi, Bonati (85’ Contardi), Barilari; Romano, Del Vigo, Righetti; Tuvo (64’ Rezzano) e Martinez (60’ Daniello). All. Carrodano

ARBITRO: Magaglio di Imperia.

Nella foto Dimitri Righetti