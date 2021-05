La Lega di Serie A spinge per il ritorno negli stadi del pubblico.

«Se è vero, come spero che sia vero, che alla fine di questa estate avremo un numero vaccinati in Italia molto alto con la possibilità quindi di poter tornare una vita normale. Noi ci auguriamo intanto di riaprire gli stadi perlomeno minimo alla metà del pubblico con la riapertura del campionato ad agosto. Speriamo anche che si riesca ad avere giocatori che possano tornare in condizioni normali rispetto agli altri anni, mentre in questi ultimi periodi è sempre stato estremamente difficile per tutti per le complessità dei protocolli. Poi ci sono i club che hanno grandi difficoltà economiche tutti che chiedono risposte. Le grandi hanno perso molto per la mancanza di pubblico».