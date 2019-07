Calcio, il via ufficiale ieri al calciomercato

Ha preso il via, lunedì 1° luglio, dopo gli antipasti che hanno fatto da preludio alla tavola imbandita, la sessione estiva di calcio mercato targata 2019.

Per i club si apre la possibilità di formalizzare le operazioni per le nuove rose, quando è già alle porte l’inizio di preparazione per i team. Com’è prassi le società avranno tempo sino al 2 settembre per ritoccare e perfezionare gli organici. Due mesi dunque com’è usanza in altre nazioni del continente come Francia, Inghilterra, Olanda, Portogallo, Spagna e Germania. Il periodo invernale riservato alle contrattazioni si articolerà invece dal 2 al 31 gennaio 2020. Per garantire la contemporaneità in voga in altri Paesi, l’esperimento della riduzione del mercato estivo, abbozzato e realizzato la scorsa stagione, non è stata presa in considerazione.