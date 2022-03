Calcio – Il Magrazzurri pareggi a Follo

Santo Stefano – Al Magrazzurri non riesce il ritorno alla vittoria in casa di un Follo San Martino del resto in un buon momento. La partita in generale non entusiasmante, ad ogni modo, vale ai santostefanesi un punto e il mantenimento di quella zona-playoff…a cui però si avvicina un minaccioso Marassi 1965.

Cronaca dopo un primo tempo alquanto scialbo: nella ripresa Folegnani va vicino al vantaggio ospite al 20’, agli sgoccioli del match la risposta follese, con Franceschini che di testa sfiora il palo all’ultimo minuto e Costa che chiama il sempre più promettente Fialdini (già in evidenza poco prima del riposo) a un mezzo “miracolo”, in tempo di recupero.

Infine ecco gli altri risultati della giornata nel Girone B del campionato di Promozione ligure; Bogliasco-Forza e Coraggio 1-1, Don Bosco Spezia-Little James Genova 2-2, Goliardicapolis-Levanto 2-2, Real Fieschi-Marassi 0-1, Sammargheritese-Colli Ortonovo 5-0 e Valdivara 5 Terre-Tarros-Sarzanese 0-0. A riposo la Golfo Pro Recco.

Tabellino.

FOLLO S. MARTINO – MAGRAZZURRI 0 – 0

FOLLO SAN MARTINO: Greci, Angella, Simoni; Campagni, Gambino, Mozzachiodi; Domenichelli, Fazio (15’ Moussavi), Alvisi (70’ Costa); Ussi (50’ Franceschini) e Cidale. All. Bastianelli.

MAGRAZZURRI: Fialdini, Casassa, Montani; Antonelli, Forieri, Cervia; Cariati (46’ Folegnani), Mazzantini (40’ Macchioni), Conti (87’ Matana); Morettini e Atzeni (72’ Santunione). All. Paolini.

ARBITRO: Albanese di Chiavari.

Nella foto la sostituzione fra l’acciaccatosi Mazzantini e Macchioni