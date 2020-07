Calcio – Il Cadimare può finalmente esultare

La Spezia – Una volta per tutte il Cadimare può esultare. Il comunicato federale ha finalemhte posto conclusione a un’attesa che ormai aveva dell’interminabile con connessa tensione. Cadamoti dunque in Eccellenza, è ufficiale, in quanto primi nel Girone B di promozione ligure al momento dello “stop” imposto dalla pandemia.

<Non possiamo che essere tutti, dal paese Cadimare allo staff tecnico-dirigenziale passando per i giocatori, più che soddisfatti – è il commento del direttore sportivo Luca Tognetti – di quello che alla fine è l’esito della nostra stagione 2019/20. Del resto a Febbraio eravamo primi (e non era la prima volta…) nonostante diversi cambiamenti operati al termine dell’annata precedente. C’è di riflesso molta motivazione nei nostri ranghi e oggi come oggi chiunque desidererebbe essere confermato in vista del futuro. Sarebbe bello poter proseguire tutti insieme, magari con l’aggiunta in squadra di qualche giovane rampante e di alcuni veterani, questi ultimi particolarmente già esperti della categoria superiore>.

Dal punto di vista dirigenziale a quello della guida tecnica, attraverso le parole dell’allenatore, subito all’indomani della certezza della promozione.

<Forse questo campionato davvero anomalo – afferma infatti mister Stefano Buccellato – ha premiato più noi che non Forza e Coraggio e Canaletto Sepor: che sono state le altre due squadre di vertice nel nostro caso. D’altronde credo pure che non ci siamo assolutamente mai risparmiati per cercare un po’ di fortuna, prodigandoci nel sacrificio fin da subito, per quanto fossimo partiti senza obiettivi dichiarati. Inoltre siamo stati encomiabili nel risollevarci da quel paio di pesanti sconfitte che avrebbero potuto affossarci, in particolare mi torna alla mente quel tre a zero buscato a Santa Margherita Ligure, dove per giunta terminammo in sette; con quattro squalificati di conseguenza. Personalmente mi auguro che questa “rosa” di gran bravi ragazzi sia confermata pressoché per intero e arricchita di tre o quattro rinforzi “ad hoc”>.

NELLA FOTO LUCA TOGNETTI