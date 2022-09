Calcio – E’ un Magrazzurri da rimonta!

Santo Stefano Magra – La reazione del Magrazzurri si consuma in una manciata di minuti, ma è devastante e non perdona, sicché il Marassi che aveva “osato” segnare per primo si ritrova in svantaggio e da lì a poco sarà per i padroni di casa il primo successo in campionato.

Cronaca; al “Luigi Camaiora” santostefanese Giannini ci prova al 20’, ma trova una doppia respinta a neutralizzare il pericolo, risposta genovese al 33’ con Traverso e palla…di poco sopra la traversa. Nella ripresa al 22’ il neoentrato G. Cuneo rompe il ghiaccio con una conclusione dalla distanza che porta in avanti gli ospiti. Ma il “Magra” non s’abbatte e servono dopo pochi minuti a Giannini il pallone che porta con sé il pareggio. Sullo slancio i locali agguantano con ulteriore rapidità la vittoria, col subentrato Pellegri, il quale “insacca” con un preciso sinistro dal vertice dell’area prima d’un finale a nervi assai tesi. Ad ogni modo niente male la partenza degli azzurri in questo Girone B della Promozione ligure: pari in trasferta a Levanto, quindi vittoria in casa, in tutto 4 punti. Davanti, di 2 punti, in classifica c’è solo il trio di testa Golfo Pro Recco-Bogliasco-Molassana.

Tabellino.

MAGRAZZURRI – MARASSI 2 – 1

MARCATORI: Cuneo G. al 68’, Giannini al 73’, Pellegri al 76’

MAGRA AZZURRI: Neri, Capetta (60’ Macchioni), Maloni; Bernieri, Bertano, Folegnani (90’ Sabatini); Cariati, Cervia (60’ Bouhrame), Vanacore (60’ Pellegri); Giannini e Salamina (80’ Bernieri). All. Zuccarelli.

MARASSI: Ferraresi, Bernardini, Ottonello; Boschi (79’ Cuneo A.) Bruni, Casoria; Bahri, Prestanizzi, Traverso; Boggiani (58’ Cuneo G.) e Cantoni (69’ Zanardi). All. Boschi.

ARBITRO: Bordone di Chiavari.

Nella foto il Magrazzurri a centrocampo prima della gara in memoria della tragedia nelle Marche