Calcio – Don Bosco Spezia bello ma non più primo

La Spezia – Un palo nega all’ultimo minuto il gol a Romiti (a portiere battuto) e al Don Bosco Spezia il mantenimento della testa della classifica, al di là del fatto che i salesiani abbiano giocato una gara in più delle concorrenti più immediate, perché all’intanto vittoriosa Forza e Coraggio nel Girone B del campionato di Promozione ligure…riesce il “contro-sorpasso”.

Resta la soddisfazione di una bella partita, come appunto è stata quella col Bogliasco che al “Franco Cimma” di Pagliari peraltro non ha demeritato il pareggio, giocata bene dallo stesso Don Bosco e che entrambe le squadre hanno tentato sino all’ultimo di vincere.

Per la cronaca oratoriani in vantaggio col “solito” Naclerio, che poi uscirà per via di un risentimento muscolare, sebbene su calcio di rigore; pareggio ospite pochi minuti più tardi, di testa, firmato da Ballari.

Questi infine gli altri risultati in quella che era la 13.a giornata: Follo San Martino-Golfo Pro Recco 0-1, Magrazzurri-Levanto 1-1, Marassi 1965-Colli Ortonovo 1-1, Real Fieschi-Goliardicapolis 2-2, Tarros Sarzanese-Forza e Coraggio 0-1, Valdivara 5 Terre-Sammargheritese 0-2 e a riposo il Little James Genova.

Tabellino.

D. BOSCO SP – BOGLIASCO 1 – 1

MARCATORI: Naclerio su rig. al 33’ e Ballari al 39’.

DON BOSCO SPEZIA: Sarti, Castagnaro, Bertagna; Giordano, Conti, Salku (85’ Raggi); Azzaro (85’ Agrifogli Seb.), Murati (87’ Vicini), Naclerio (55’ Napoletano); Agrifogli Sam. e Romiti. A disp. Taggiasco, Sivori, Campigli, Del Santo e Laghezza. All. Stefano Buccellato.

BOGLIASCO: Valenti, Travaglino, Altamore (75’ Orecchia); Boschini, Manzi (85’ Maghamifar), Poggi; Cimieri, Allocca (80’ Origlia), Pintus (80’ Maggiora); Ballari e Fanchini (78’ Scaccianoce). A disp. Mozzati, Baudo, Muzzi e Sanvito. All. Guido Poggi.

ARBITRO: Conti di Genova.

Nella foto il Don Bosco Spezia all’attacco durante il secondo tempo