Calcio, domani assemblea di A per il futuro del campionato

L’emergenza Coronavirus ha ovviamente mandato in tilt anche il sistema calcio che risente di questa situazione come tutto il tessuto economico internazionale.

Nella giornata di domani andrà in scena una nuova assemblea di Lega, con i club di Serie A ancora in call conference, nella quale si parlerà di quelli che sono gli interventi più urgenti da fare, considerando tutte le variabili. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono quattro le ipotesi per la ripresa del campionato: a maggio (improbabile), a giugno (possibile), a luglio (realistica) o addirittura la chiusura anticipata della stagione.

Per ora non c’è nessuna strada in vantaggio sulle altre, tenendo conto che il futuro, a livello generale, è ancora molto incerto, soprattutto per le tempistiche della quarantena che tiene il mondo chiuso in casa.