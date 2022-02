Calcio – Derby provinciale per la capolista D. Bosco Sp

La Spezia – <La Forza e Coraggio resta una gran bella squadra – è il presunto commento di mister Stefano Buccellato allo zero a zero interno dei grazioti nell’atteso recupero col Little James Genova – che se la giocherà fino all’ultimo insieme a Bogliasco, Golfo Pro Recco e Sammargheritese>.

Neppure nomina la sua di squadra, l’allenatore del Don Bosco Spezia, che preferisce poi dirottare il discorso sulla gran bagarre che c’è pure verso il fondo della classifica; con tutta una ridda di squadre, pure lì, a disputarsi la permanenza in Promozione ligure.

Effettivamente l’atteggiamento imperante nell’ambiente rossonero sembra quello, che almeno all’apparenza, denoterebbe una certa indifferenza verso quel pari “casalingo” della compagine delle Grazie che pur ha consentito ai salesiani di mantenere la testa solitaria della classifica nel Girone B (per quanto i biancorossi abbiano già osservato il proprio turno di riposo, nel girone di ritorno, mentre gli oratoriani lo faranno all’ultima giornata…). Modestia ? Scaramanzia ? Semplice ritegno che sconsiglia di gioire per le disavventure altrui ?

Chissà, ad ogni modo il Don Bosco si prepara ad ospitare domenica prossima 6/2 il derby provinciale col Follo San Martino, al “Franco Cimma” di Pagliari. Fra gli spezzini, anche se ci sono un paio di incerti in sospeso, in caso di buona sorte mancherebbe il solo squalificato Lele Giordano al centro della retroguardia. Buccellato chiama alla concentrazione i suoi qualificando il Follo S. Martino come compagine che stranamente non si sarebbe ancora espresse secondo le proprie notevoli potenzialità. Di là coach Clodio Bastianelli ha parole di elogio per un giovane D. Bosco che ha già ampiamente dimostrato di saper stare in campo in qualsiasi situazione.

Per concludere vediamola un attimo, questa graduatoria aggiornata dopo il pari in Forza e Coraggio-Little James, nel girone: Don Bosco Sp punti 34; Forza e Coraggio 33; Golfo Pro Recco 31; Sammargheritese 29; Bogliasco 25; Marassi 24; Magrazzurri 23; Tarros Sarzanese 22; Follo San Martino 19; Little James Ge 17; Levanto 13; Real Fieschi e Gopliardicapolis 12; Colli Ortonovo 11; Valdivara Cinque Terre 6.

Nella foto Lele Giordano