Calcio – Derby provinciale per il Levanto

Levanto – Con un po’ d’amaro in bocca, per aver perso (6-3) il pur entusiasmante festival del gol in casa del Don Bosco Spezia, il Levanto ricomincia dal derby provinciale con quella Tarros Sarzanese…che ha assoluto bisogno di punti per restare fuori dalla zona-playout del Girone B della Promozione ligure. Appuntamento domenica 19/3, ore 15, al “Raso Scaramuccia” di Moltedi.

Questi gli altri incontri in programma in quella che è l’ 11.a giornata: Cadimare–Follo, Caperanese-Vallescrivia, Magrazzurri-Little James, Marassi-Don Bosco Spezia, Marolacquasanta-Golfo Paradiso Pero Recco, Molassana Boero-Bogliasco e San Desiderio-Sammargheritese.

Nella foto il capitano Matteo Nicora