Calcio – Cadimare e Di Staso al Levanto

Levanto – Non c’è soltanto la trasferta al “Denis Pieroni” spezzino di domenica prossima 18/9, ore 15 contro il Cadimare per la 2.a giornata del campionato di Promozione ligure nel Girone N, a tenere banco in questi giorni al “Raso Scaramuccia”.

Infatti l’ex-aquilotto Gianni Di Staso (giocò in maglia bianca fra Serie C1 e C2 nella prima metà degli Anni Ottanta) ha intrapreso al Levanto quella che è la sua prima esperienza tecnica a livello di Scuola calcio: allena infatti gli Esordienti annata 2011 del settore giovanile biancoceleste…dopo varie esperienze da trainer in categorie più “anziane” all’allora Foce Vara e al Magrazzurri, al Lerici e alla Santerenzina, nonché a quel Canaletto Sepor i cui Allievi pilotò a un titolo regionale che in provincia della Spezia mancava da una quindicina d’anni.

<Il Levanto è società molto seria – afferma Di Staso – e in ascesa, si tratta peraltro di piazza calcistica che conosco molto bene, avendovi militato per tre stagioni sportive a fine Anni ’80 sia in Promozione che in quell’Interregionale che all’epoca equivaleva all’attuale Campionato Nazionale Dilettanti o Serie D; con un intero paese appassionatissimo a sostenerci e ciò credo non manchi nemmeno adesso>.

Gianni è dunque ottimista, pieno del proposito di trasmettere la propria esperienza ai questi piccolini, nell’intento di migliorarli in tutti quegli aspetti rientranti nella formazione del giocatore di calcio.

Inoltre, in Riviera ritrova quale responsabile dell’ Area tecnica il suo vecchio amico Antonio Sassarini, che fu anche suo compagno di squadra.