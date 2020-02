Calcio – Cadimare cerca la riscossa contro il Magra Azzurri

Spezia – Il Cadimare spera di tornare alla vittoria, domenica 9/2 alla Pieve spezzina, dopo la sconfitta buscata con risultato classico nella trasferta che l’ha opposto a quel Golfo Tro Recco che ora lo insegue a 2 punti in terza posizione.

Al “Denis Pieroni”, ore 15, arriva adesso quel Magra Azzurri messo non molto bene a centroclassifica (è l’ultima squadra prima della zona-playout); arbitra Masini di Genova: si gioca, nel Girone B del campionato calcistico di Promozione ligure, per la 19.a giornata.

Chissà che per i cadamoti la “chance” non sia egregia per riprendersi la testa della graduatoria, visto che la capolista Forza e Coraggio che gli è davanti di un punto…è ospite di un Vallescrivia a sua volta in zona-playoff.

Nella foto il Cadimare in fase difensiva