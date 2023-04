Calcio, altro squadrone per la Bolanese

Bolano – La Bolanese passa dalla vicecapolista, l’ Intercomunale Beverino, a un Riccò Le Rondini che in quanto terzo in classifica non rappresenta esattamente il massimo per cercare e trovare la riscossa…

Inoltre fra i bolanesi, domenica 2/4 alle ore 17 al “Bertolotti” di Bolano, mancheranno Federico Bocchia e Davide Castellanotti e Leonardo Tacchini.

Ad ogni modo, ai giallorossi la volontà non manca, infine questi gli altri incontri in programma nella 25.a giornata del campionato di Prima categoria ligure; Girone E (tutti domenicali e alle cinque pomeridiane): Aurora-Castelnovese al “Favole Andersen” di Sestri Levante con arbitrto Martino di Savona, Antica Luni-Vezzano a Fossone 17con “fischietto” Brizzi, Arcola-Casarza Ligure all’ “Astorre Tanca” spezzino con direzione di Safioti di Genova, Borgo Foce Magra-I. Beverino ad Ameglia con direttore di gara Rodio di Genova e Colli Ortonovo-Santerenzina al “Libero Marchini” di Castelnuovo Magra arbitrata da Selmi di Chiavari.