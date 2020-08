Calcio – Al via la preparazione del Cadimare

Cadimare – Parte lunedì prossimo 24/8, immancabilmente alle strutture sportive della locale base dell’ Aeronautica Militare, la preparazione del Cadimare al primo campionato calcistico di Eccellenza nella propria storia.

Pressoché ultimato dal “diesse” Luca Tognetti (il “diggì” è sempre Alessandro Ferrari) il parco-giocatori agli ordini di mister Stefano Buccellato, coadiuvato dal “vice” Sergio Parodi e dall’assistente Francesco Quaranta, questi trasferitosi dal Valdivara 5 Terre. Massimiliano Castellanotti il fisioterapista.

Ingente il reparto dei portieri, ancora forte di Simone Sarti, con Lorenzo Vannucci di annata 2002 quale “dodicesimo”. Più Rossi, Minerva e Santini, quest’ultimo sino a fine anno. A proposito gli estremi difensori, accuditi da Alessandro Bordigoni, cominciano qualche giorno prima.

In retroguardia, confermatissimi Massimo Forieri e i giovani Mattia Vigiani, Carlo Maria Rossi e Diego De Sogus. In arrivo poi Lorenzo Antonelli, classe 2001, dal Fossone; Aaron Dieli, 2002, dal Valdivara e Mattia Quaranta che è il figlio di Francesco.

A centrocampo il grande rinforzo sembra quel Federico Lazzoni già dello Spezia dove partecipò al “triplete targato Michele Serena”, che oggi 27nne giunge dalla Lombardia dopo lunga militanza in Liguria e Toscana, nonché esperienza in Croazia. Ma non sottovalutiamo Lorenzo Tonazzini giunto dal Camaiore, per il resto molto meritatamente confermati: Samuele Agrifogli e Manuel Del Santo del 2001, Daniel Galli del 2002, Matteo Paparcone del ’98 e Alessandro Sarti che è il fratello del portiere Simone.

In prima linea, riscattato Tommaso Giannini del ’97 dal Canaletto e confermato il giovanissimo Sebastiano Agrifogli del ‘98, fratello maggiore di Samuele…dal Serricciolo approda il quotato Bruno Salku.

Nella foto Federico Lazzoni, a sinistra, insieme al direttore generale Alessandro Ferrari