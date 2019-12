Calata Ovest al Salon Nautic International di Parigi

Al Salon Nautic International di Parigi viene avviato il Boat Care Service

“Marina di Chiavari – Calata Ovest” sempre sulla cresta dell’onda! Dopo il Salone Nautico di Genova e quello di Cannes, questa volta l’approdo tigullino è presente in gran spolvero al Salon Nautic International di Parigi. Ogni anno all’inizio di Dicembre questa importantissima manifestazione raduna tutte le filiere del settore nautico e il salone diventa il più grande porto indoor di Francia. Indubbiamente un’incomparabile vetrina per “Calata Ovest” ma anche per la città di Chiavari, che verrà presentata a livello internazionale ad un turismo di qualità.

204.000 visitatori; 130.000 mq di esposizione; 9 giorni; 825 espositori provenienti da 25 Paesi; oltre 1.500 articoli di giornale e circa 30 ore di programmi tv e radio, sono alcuni dei numeri del contesto prestigioso nel quale anche Chiavari verrà rappresentata, certamente con un ritorno di immagine positivo.

Intanto l’approdo chiavarese ha attivato l’ennesimo servizio per la clientela, fedele alla propria filosofia: “Calata Ovest, dove il mare ti coccola”. Gli ospiti del porticciolo potranno ora usufruire del “Boat care service” ovvero una serie di servizi di manutenzione, che vanno dal lavaggio della barca, alla pulizia degli interni; dal servizio lavanderia, al controllo generale di ormeggi, acqua di sentina, coperture invernali ecc. <Con questa nuova offerta portiamo avanti la nostra volontà di offrire un servizio completo ai nostri clienti, prendendocene cura ed offrendo standard all’altezza di una marina resort, come Calata Ovest intende essere e non un semplice “parcheggio” di imbarcazioni> spiega Chiara Vigo, responsabile del porto.