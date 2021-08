Cagliari-Spezia, Gyasi: Gruppo giovane ma vogliamo stupire

Sul risultato della serata ha parlato ai microfoni della stampa anche Emmanuel Gyasi, autore del primo gol.

“Mi dispiace non aver portato a casa i 3 punti, ma va bene così, abbiamo giocato bene e sono soddisfatto. I nuovi si sono integrati bene, siamo una squadra giovane, ma con gli attributi e tanta voglia di stupire. Il mister ci ha caricati durante il riscaldamento e negli spogliatoi prima di entrare in campo, infondendoci sicurezza nei nostri mezzi”.

“Noi “vecchi” siamo stati bravi ad accogliere i nuovi, e loro si sono subito adattati al nostro gioco. La mossa del canguro? Me l’aveva chiesta mio cugino, la rivedrete. Il contatto in area di rigore non ravvisato dal direttore di gara? Sono stato toccato al 100%, ma purtroppo il rigore non è stato dato, quindi non possiamo far altro che accettare la decisione e pensare già alla prossima partita ”.