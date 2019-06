Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo si sono recati a Recco, in località Verzemma per soccorso persona.

Un uomo di 52 anni, mentre scendeva una scalinata nel suo terreno per andare a liberare un capriolo intrappolato nella rete, è caduto procurandosi una probabile frattura di tibia e caviglia.

Data la tortuosità del terreno si è optato per far sopraggiungere l’elicottero drago per il trasporto in ospedale. Sul posto anche il 118 e la croce verde di Recco.