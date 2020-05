Genova. Erano circa le 4 di questa notte quando una donna, per cause ancora in fase di accertamento, è caduta dalla finestra della propria abitazione di via Giro del Vento nel quartiere di Bolzaneto.

Soccorsa dal personale del 118 la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale.

Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Attualmente la donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova.