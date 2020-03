Brutto incidente sul raccordo autostradale Fornola

Una squadra di Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questa mattina in via Valdilocchi per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante

L’autoarticolato stava percorrendo la corsia per immettersi sul raccordo autostradale Fornola – La Spezia quando si è ribaltato su un lato.L’autista è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso con un ambulanza.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ed hanno verificato che non ci fossero perdite di carburante in attesa che due autogru recuperassero il mezzo pesante. Sul posto anche la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.