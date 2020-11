Brunetto: al via i tamponi rapidi anche a Pietra Ligure. Sanità territoriale in prima linea

“Dopo Alassio e Cairo Montenotte, al via i tamponi rapidi per il test sul Covid-19 con verifica in 15 minuti anche presso il Centro sanitario PietraMedica a Pietra Ligure. Sanità territoriale in prima linea per arginare i contagi”.

Lo ha dichiarato il presidente della II commissione consiliare Sanità e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega) che oggi ha partecipato alla presentazione del nuovo punto di prelievo ed esecuzione dei tamponi, insieme all’onorevole Sara Foscolo.

“Al presidio sanitario – ha spiegato Brunetto – saranno sempre presenti un medico e un’infermiera specializzata.

In caso di positività, il medico ha l’autorizzazione per procedere direttamente con il tampone molecolare per l’ulteriore verifica delle condizioni del paziente e la relativa consegna al gruppo GSAT.

Ciò comporta una notevole riduzione dei tempi di attesa perché, altrimenti, il paziente avrebbe dovuto essere segnalato all’Asl e messo in quarantena per poi effettuare il tampone presso la sua abitazione.

Se il paziente dovesse avere anche dei sintomi e non si trovasse in buone condizioni di salute, sarà seguito in telemedicina da medici esperti.

In sostanza, si tratta di un’ulteriore iniziativa sanitaria sul territorio in grado di offrire un importante servizio ai cittadini e, allo stesso tempo, di alleggerire ulteriormente anche l’afflusso negli ospedali dell’Asl2”.