Brescia-Samp 1-1, pari nell’ultima della stagione

La Samp termina il suo campionato con un pari a Brescia.

Nel Brescia torna Dessena dopo la squalifica, coppia in attacco formata da Torregrossa e Ayé. Dal 1′ Gastaldello all’ultima partita prima del ritiro. Nella Samp, che punta a migliorare la propria classifica, Gabbiadini affianca Quagliarella in attacco. Proprio Quagliarella sbaglia il rigore del possibile 0-1 al 27′. Poi un palo per Zmrhal. Al 41′ sblocca Leris. Nella ripresa pari di Torregrossa su rigore e altro palo per Zmrhal

BRESCIA-SAMP 1-1

41′ Leris (S), 49′ rig. Torregrossa (B)

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello (59′ Semprini), Mateju, Mangraviti; Zmrhal, Dessena, Tonali, Spalek (59′ Ndoj); Torregrossa, Ayé (68′ A. Donnarumma, 78′ Viviani). All. Lopez

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Depaoli, Tonelli (19′ Colley), Yoshida, Augello; Maroni (68′ Jankto), Vieira (72′ Thorsby), Bertolacci (72′ Askildsen), Leris (68′ Linetty); Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Ammoniti: Gastaldello (B), Vieira (S), Falcone (S), Askildsen (S)

Note: rigore sbagliato da Quagliarella (S) al 27′